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Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı (2)

Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/İSTANBUL() BEŞİKTAŞ Şehitler  Tepesi yakınına park edilen plakasız motosiklet polisi alarma geçirdi. Uzman ekip motosikleti incelemek için hazırlanırken motorun sahibi geldi. Şüpheli bir durumun...

Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı (2)

Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/İSTANBUL() BEŞİKTAŞ Şehitler  Tepesi yakınına park edilen plakasız motosiklet polisi alarma geçirdi. Uzman ekip motosikleti incelemek için hazırlanırken motorun sahibi geldi. Şüpheli bir durumun olamadığı anlaşılınca trafik normale döndü.
Şehitler Tepesi'ne 100 metre mesafede çelik bariyerlere zincirlenmiş plakasız bir motosiklet görenler, saat 14.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dolmabahçe -Gazhane Caddesi'ne güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip motoru incelemek için hazırlanırken motosikletin sahibi İsmail Işık, olay yerine gelerek motosikletin kendisine ait olduğunu ve motosiklette şüpheli bir şey olmadığını söyledi. Yapılan kontrolden sonra İsmail Işık, motosikletin yanına gitti. Işık, motosikletini bağladığı zinciri açmakta zorlanınca polis ekipleri zinciri demir kesme makası ile kestı.

"MOTORU BİLMEDEN BIRAKTIM. İŞ ARAMAYA GİTTİM"

Motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılınca yaklaşık 30 dakika kapalı kalan trafik normale döndü. İş aramak için Beşiktaş'a geldiğini söyleyen İsmail Işık, "İşsizim. İş aramak için Gazi Mahallesi'nden geldim. Motosikletimi bilmeden bırakarak iş aramaya gittim" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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