Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı (1)

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
03 Ocak 2017 Salı 14:36
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
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