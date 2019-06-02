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Beşiktaş'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada

BEŞİKTAŞ'ta dönüş yapmak isteyen otomobille arkadan gelen motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı. Kaza Beşiktaş Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yola dönüş...

Beşiktaş'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada
BEŞİKTAŞ'ta dönüş yapmak isteyen otomobille arkadan gelen motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı.
Kaza Beşiktaş Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yola dönüş yapmak için manevra yaptı. O sırada otomobil sürücüsü, arkadan gelen Mehmet Necip Gökçe'nin kullandığı motosikleti fark etmeyince kaza meydana geldi.  Çarpmanın etkisiyle Gökçe motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Necip Gökçe ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

 

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