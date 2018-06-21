Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. (FOTOĞRAF)
21 Haziran 2018 Perşembe 23:40
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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