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Beşiktaş'ta ceset bulundu

 Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta ta bir ceset bulundu. En az iki günlük olduğunu belirlenen ceset Yenibosna'daki Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Müsahip Sokak üzerindeki yıkılmış ev kalıntısı...

Beşiktaş'ta ceset bulundu

 Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta ta bir ceset bulundu. En az iki günlük olduğunu belirlenen ceset Yenibosna'daki Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Müsahip Sokak üzerindeki yıkılmış ev kalıntısı üzerinde saat 11.00 sıralarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin en az iki gündür orada olduğunu belirledi. Üzerinden Doğan Gerçer (38) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Doğan Gerçer'in uzun zamandır dışarıda kaldığını söyleyen Cengiz İrevü "Uzun zamandır dışarıda kalıyordu.3-4 yıldır burada kalıyordu. Annesi ve kız kardeşi geldi.Alıp götürmek istediler ancak o gitmedi.Burayı da yeni keşfetmiş. Yukarıdan bir kişi görmüş polise haber vermiş" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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