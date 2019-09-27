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Beşiktaş'ta bir binanın balkonu çöktü
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta...
GÜVENLİK 27.09.2019, 10:41
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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