Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Beşik demirine başı sıkışan Suriyeli bebek öldü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, başı beşiğin demirine sıkışan Suriyeli 7 aylık Meryem İsmail hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre...

Beşik demirine başı sıkışan Suriyeli bebek öldü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, başı beşiğin demirine sıkışan Suriyeli 7 aylık Meryem İsmail hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin ve İman İsmail çifti, sabah bebekleri Meryem'i kontrol ettiklerinde başının beşiğin korkuluklarına sıkıştığını ve hareketsiz olduğunu gördü. İsmail çiftçi, bebeği beşikten kurtarıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde ise Meryem İsmail'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüseyin ve İman İsmail çifti acı haberle sinir krizi geçirirken, minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314