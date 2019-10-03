Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Bergama'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
İZMİR'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 38 kilo kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise aranıyor. Bergama...
GÜVENLİK 03.10.2019, 21:34
İZMİR'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 38 kilo kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise aranıyor.
Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçtiğimiz gün İncecikler Mahallesi'nde I.B.'ye ait bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, I.B.'nin Arılar mevkiinde bulunan adresine operasyon düzenledi. Operasyonda H.K ve S.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 38 kilo kubar esrar ele geçirildi. H.K. ve S.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olaya ilişkin 3 kişinin daha aradığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçtiğimiz gün İncecikler Mahallesi'nde I.B.'ye ait bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, I.B.'nin Arılar mevkiinde bulunan adresine operasyon düzenledi. Operasyonda H.K ve S.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 38 kilo kubar esrar ele geçirildi. H.K. ve S.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olaya ilişkin 3 kişinin daha aradığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2