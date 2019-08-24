Bergama'da orman yangını
İzmir'in Bergama'da çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bugün saat 18.30 sıralarında, Bergama'nın kırsal Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.KONTROL ALTINA ALDI
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
3 BUÇUK HEKTARLIK ORMAN KÜL OLDU
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 3 buçuk hektar ormanlık alanın yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Madra Bölgesi Şefi Bilal Kıvrak, çalışma sırasında dengesini kaybederek yol kenarındaki şarampole düştü. Kıvrak, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunun çıktığı belirlenen Kıvrak, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016