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Bergama'da FETÖ'den 4 gözaltı

BERGAMA (İzmir), ()-İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nde bugün düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin propagandasını...

Bergama'da FETÖ'den 4 gözaltı

BERGAMA (İzmir), ()-İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nde bugün düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı, eleman temin ettiği ve 'himmet' adı altında yardım topladığı belirtilen İ.A., E.K., İ.Ö. ve R.A. gözaltına alındı. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de operasyona destek verdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden İ.A.'nın örgütün mahalle sorumlusu olduğu, örgüt adına toplantı ve yardım toplama faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği kaydedildi. Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

  

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