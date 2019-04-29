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Berberde makasla yaralamaya para cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, tıraş olmak için gittiği berberde, aralarında husumet olan Oktay A.'yı makasla yaralayan Erhan Y., tutuksuz yargılandığı davada, 4 bin 500 liralık para cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Ocak'ta,...

Berberde makasla yaralamaya para cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, tıraş olmak için gittiği berberde, aralarında husumet olan Oktay A.'yı makasla yaralayan Erhan Y., tutuksuz yargılandığı davada, 4 bin 500 liralık para cezasına çarptırıldı.
Olay, 16 Ocak'ta, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Y., tıraş olmak için gittiği berberde, aralarında husumet olan Oktay A. ile karşılaştı. Bu sırada çıkan tartışmada Erhan Y., berberdeki makası alıp, Oktay A.'ya sapladı. Yaralanan Oktay A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası Erhan Y. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.
Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Erhan Y., karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Erhan Y.'ye, 4 bin 500 liralık adli para cezası verdi. Karara tepki gösteren Erhan Y., kendisini yere atarak, cama yumruk attı. Erhan Y., görevliler tarafından salondan çıkarıldı. 

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