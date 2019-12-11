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Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2)
3 SAATİN SONUNDA AİLESİ İKNA ETTİ Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basıp benzin döküp yakmakla tehdit eden Necmi D.'nin aile üyeleri dükkanın bulunduğu caddeye gelerek, Necmi D. ile görüşmek istedi....
GÜVENLİK 11.12.2019, 18:24
3 SAATİN SONUNDA AİLESİ İKNA ETTİ
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basıp benzin döküp yakmakla tehdit eden Necmi D.'nin aile üyeleri dükkanın bulunduğu caddeye gelerek, Necmi D. ile görüşmek istedi. Polisin, ailenin Necmi D. ile görüşme isteğini kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Necmi D., yaklaşık 3 saat sonra elindeki tüfeği bırakarak dükkandan çıkıp polis ekiplerine teslim oldu. Ulaşıma kapatılan cadde üzerinde özel harekat polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına götürülen Necmi D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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