Beraber alkol aldıkları yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdüler

KONYA'da 20 yaşındaki Murat Tosun ve 22 yaşındaki Bayram Kocabaş, birlikte içki içtikleri 64 yaşındaki Hasan Şengönül'ü çıkan tartışma sonucu darp edip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre boş evde alkol alan Murat Tosun, Bayram kocabaş ve Hasan Şengönül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü darp etmeye başladı. Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikleti ile olay yerinden kaçmaya başladı. Şengönül'ün peşinden giden şüpheliler yaşlı adamı cadde üzerinde yakaladı. Tosun ve Kocabaş, Hasan Şengönül'ü yaklaşık 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardıma gelmesini de engelleyen şüpheliler ellerindeki bıçaklarla uzun süre Şengönül'ün başında bekledi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler Murat Tosun, suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde, Bayram Kocabaş ise kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.Durumu ağır olan Hasan Şengönül ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Tosun'un yapılan alkol testinde 3.50 promil, Bayram Koçabaş'ın ise 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Bayram Kocabaş kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek "İyi poz vereyim mi" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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