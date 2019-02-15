Benzinle intihara kalkıştı, polis son anda çakmağı elinden aldı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde belediyede işe alınmadığı iddiasıyla üzerine benzin döküp kendisini ateşe vermeye çalışan Özgür K.'ye (35), polis müdahale etti. Elinden benzin bidonuyla çakmağı alınan Özgür K., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

​Olay, Gemlik Belediye binası önünde meydana geldi. İş kıyafetleriyle belediye önüne geln Özgür K., elindeki bidonda bulunan benzini üzerine boşalttı. Daha önce belediyenin temizlik işlerini yapan taşeron firmada sözleşmeli işçi olarak çalıştığını söyleyen Özgür K., sözleşmesi bitince kendisine verilen iş sözünün ise yerine getirilmediğini ifade etti. Çakmağı yakıp kendisini yakacağını söyleyen Özgür K., "Ben namusumla çalışmak istedim, çocuklarıma ekmek götürmek tek terdim. Ancak belediye bana söz vermesine rağmen işe almadı. Ne yapayım, çalayım mı, hırsızlık mı yapayım, bunu mu istiyorlar benden" diye bağırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören Özgür K., bidonda kalan benzini de üzerine boşalttı. Özgür K. çakmağı ateşlemek isterken, polis müdahale etti. Elinden benzin bidonu ve çakmağı alınan Özgür K., etkisiz hale getirildi. Özgür K., ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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