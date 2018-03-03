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Benzinle intihara kalkıştı, müdahale hazırlığını görünce kaçtı

ANTALYA'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen H.K. (54), üzerine benzin döküp intihar edeceğini söyledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan H.K., yangın tüpleriyle müdahale hazırlığı yapan ekipleri görünce kaçtı. Polis...

Benzinle intihara kalkıştı, müdahale hazırlığını görünce kaçtı
ANTALYA'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen H.K. (54), üzerine benzin döküp intihar edeceğini söyledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan H.K., yangın tüpleriyle müdahale hazırlığı yapan ekipleri görünce kaçtı. Polis tarafından yakalanan H.K., ifade için polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde moloz dökülen arazide meydana geldi. Elinde benzin dolu şişeyle toprak yığınının üzerine çıkan H.K., kendisini yakacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, H.K.'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.
Yanına kimseye yanaştırmayan H.K., Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'le görüşmek istediğini söyledi. Elinde çakmak, telefon ve benzin dolu şişeyle sağa sola yürüyen H.K., işsiz olduğunu belirtti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş, H.K.'ye, "Sana yardımcı olalım. Kiminle istiyorsan görüştürelim. İş istiyorsan iş, aş istiyorsan aş verelim. Gel eyleminden vazgeç" dedi. Ancak, H.K., uyarıları dikkate almadı.
Bunun üzerine Güneş, "Bu kadar insan senin için burada. Gelmiyorsan, müdahale edeceğiz" diye seslendi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangın tüpleriyle müdahaleye hazırlandığını fark eden H.K., benzin dolu şişeyi atıp kaçmaya başladı. Polis, yaklaşık 500 metre kaçan H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünden sonra H.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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