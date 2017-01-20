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'Beni affedin' yazılı not bırakıp intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bunalıma giren 40 yaşındaki Mesut Katıkol, 'Beni affedin. Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı...

'Beni affedin' yazılı not bırakıp intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bunalıma giren 40 yaşındaki Mesut Katıkol, 'Beni affedin. Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan ve bir süredir işsiz olan iki çocuk babası Mesut Katıkol, sabah babasının evinde kahvaltı yaptıktan sonra kendi evine geldi. Burada bir süre kalan Katıkol, daha sonra ailesine ve yakınlarına hitaben 'Beni affedin. Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra, banyo girişindeki holün tavanına kendini iple astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları Katıkol'un cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Mesut Katıkol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Katıkol'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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