'Beni affedin' yazılı not bırakıp intihar etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mithat G. (61), 'Beni affedin' yazılı not bıraktıktan sonra iple kendini asarak intihar etti.Olay, Kocalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mithat G.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, mahalledeki akrabalarından yardım istedi. Evi kontrol eden yakınları Mithat G.'yi garajda iple tavana asılı vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mithat G.'nin öldüğünü belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna götürülen Mithat G.'nin intihar etmeden önce 'Beni affedin. Sağlık problemlerim nedeniyle böyle bir yola başvurdum' yazılı bir not bıraktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI