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Belediyeye silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)

BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞTAN PARA ALMIŞ Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Burhan Y.'nin belediyeye yönelik silahlı saldırısıyla ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklamada, 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana belediyede...

Belediyeye silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)

BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞTAN PARA ALMIŞ
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Burhan Y.'nin belediyeye yönelik silahlı saldırısıyla ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklamada, 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana belediyede taşeron şirkette vidanjör operatörü olarak çalışan Burhan Y. ile ilgili şikayet üzerine yapılan incelemede, vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında defalarca makbuz olmadan para aldığı, belediyeye ait tahsilat makbuzu üzerinde değişiklikler yaparak sahte makbuz ürettiğinin tespit edildiğini söyledi. Başkan Kantarcı, "2 Mart 2017 tarihinde, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na şahıs hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Güveni kötüye kullanma', 'Kamuyu zarara uğratma' suçlarından suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı gün ilgili taşeron firmaya da tüm bilgiler iletilerek, şahıs hakkında gereken işlemin yapılması istenmiştir. İş akdini fesih işlemi, bağlı olduğu şirket tarafından yapılmıştır. Faciayla sonuçlanabilecek bir olay, son derece ucuz atlatılmıştır. Bunda şahsa müdahale eden ve etkisiz hale getiren zabıta memurumuz Ferdi Maden’in kahramanca tutumunun payı büyüktür. Çaycuma Belediyesi adına, tüm kamuoyu önünde kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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