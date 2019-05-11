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'Belediyeden geliyoruz' dediler, cüzdanını alıp kaçtılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz 3 kişi, belediyeden odun yardımı yapmak için geldiklerini söyleyerek kandırdıkları ev sahibi kadının cüzdanını alıp, kaçtı. Olay, Akhisar Mahallesi Tarla Yolu Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetle...

'Belediyeden geliyoruz' dediler, cüzdanını alıp kaçtılar
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz 3 kişi, belediyeden odun yardımı yapmak için geldiklerini söyleyerek kandırdıkları ev sahibi kadının cüzdanını alıp, kaçtı.
Olay, Akhisar Mahallesi Tarla Yolu Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetle sokağa gelen kimliği belirsiz 3 kişi, kapısını çaldıkları evin sahibi Fethiye İ.'ye (67) belediyeden geldiklerini, odun ve 100 TL para yardımında bulunacaklarını söylediler. Ardından da kadına 200 TL uzatıp, üzerini kendilerine vermesini istediler. 
Ev sahibi Fethiye İ. de içinde 500 TL ile kredi kartları bulunan cüzdanını getirip, 200 TL'nin üzeri olan 100 TL'yi verdi. Ancak 3 kişi, kadını konuşarak oyalayıp, cüzdanı aldı. Şüpheliler kamyonetle kaçarken cüzdanının olmadığını gören Fethiye İ. polisi aradı.
Polis ekipleri beyaz renkli kamyonet ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, cüzdanda banka kartları ile şifreleri olması nedeniyle söz konusu kartların ait olduğu bankaların önünde beklemeye başladı.

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