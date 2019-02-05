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Belediye personeli intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Koçarlı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Ertan M. (40), girdiği bunalım sonucu kendini asarak yaşamına son verdi. Evli ve 1 çocuk babası Ertan M., cuma günü mesai bitiminde kurumdan ayrıldı. Pazartesi...

Belediye personeli intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Koçarlı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Ertan M. (40), girdiği bunalım sonucu kendini asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 1 çocuk babası Ertan M., cuma günü mesai bitiminde kurumdan ayrıldı. Pazartesi sabahı mesaiye gelmeyen Ertan M.'yi merak eden arkadaşları, önce telefonla aradı. Cuma gününden itibaren kimsenin kendisini görmediği Ertan M.'nin telefona yanıt vermemesi üzerine, bu kez Efeler Mahallesi 2254 Sokak'taki evine gidildi. Eve giden arkadaşları, saat 15.30 sıralarında, Ertan M.'nin yatak odasında tavana iple asılı cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ardından Ertan M.'nin cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan M.'nin ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu, ayrıca ekonomik sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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