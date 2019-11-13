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Belediye otobüsünün çarptığı genç kız yaralandı
DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı Nergiz Oymak (27) yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Zekeriya D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı...
GÜVENLİK 13.11.2019, 18:09
DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı Nergiz Oymak (27) yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Zekeriya D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergiz Oymak'a çarptı. Yere düşerek yaralanan Oymak, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Oymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Belediye otobüsü şoförü Zekeriya D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Zekeriya D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergiz Oymak'a çarptı. Yere düşerek yaralanan Oymak, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Oymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Belediye otobüsü şoförü Zekeriya D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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