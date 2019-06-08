Belediye meclisi üyesi, yol kavgasında sopayla başından yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada otomobil sürücüsü tarafından başına sopa ile vurulan Kula Belediye Meclis Üyesi MHP'li Sait Sandallı yaralandı. Sandallı hastaneye kaldırılırken, polis otomobil sürücüsü M.B.'yi gözaltına aldı.

Kula Belediye Meclisi Üyesi Sait Sandallı, bugün saat 13.00 sıralarında traktörünü, Şehitler Caddesi'ndeki Kula İlçe Müftülüğü karşısında yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü M.B., korna çalarak yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., otomobilinden aldığı bir sopayla Sandallı'nın başına vurdu. Başında 5 santimetrelik yarık oluşan Sandallı, çevredekiler tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis M.B.'yi gözatına aldı.

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