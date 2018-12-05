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Belediye çalışanına 'zimmet' soruşturması

EDİRNE Belediyesi'nde, su aboneliği için alınan depozito ücretini zimmetine geçirdiği öne sürülen N.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan N.B.'nin abone imzalarını...

Belediye çalışanına 'zimmet' soruşturması
EDİRNE Belediyesi'nde, su aboneliği için alınan depozito ücretini zimmetine geçirdiği öne sürülen N.B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan N.B.'nin abone imzalarını taklit ederek, geri verilmesi gereken yaklaşık 100 bin liralık depozito ücretini zimmetine geçirdiği iddia edildi. Olay, ödeme yapan çalışanların yaptığı evrak kontrolünün ardından ortaya çıkarken, geçmişe dönük inceleme başlatıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye çalışanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve N.B.'nin açığa alındığını söyledi.

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