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Belediye binasına pompalıyla 15 el ateş edip kaçtı
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunan Servet K., belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ttikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın makam odasının...
GÜVENLİK 11.10.2019, 16:18
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunan Servet K., belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ttikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın makam odasının camları kırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet K., iddiaya göre dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları binada kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet K., binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.
Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri gelerek binada ve çevresinde inceleme yaptı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Baki Bayrak, "Makam odamda oturuyordum. Belediye çalışanları da binanın dış cephe giydirmesini yapıyordu. O sırada saldırı oldu. Daha önceden bu kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Çok şükür ölü ve yaralımız yok. Polis ekipleri şüpheliyi yakalaması an meselesi" dedi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet K., iddiaya göre dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları binada kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet K., binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.
Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri gelerek binada ve çevresinde inceleme yaptı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Baki Bayrak, "Makam odamda oturuyordum. Belediye çalışanları da binanın dış cephe giydirmesini yapıyordu. O sırada saldırı oldu. Daha önceden bu kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Çok şükür ölü ve yaralımız yok. Polis ekipleri şüpheliyi yakalaması an meselesi" dedi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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