Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili 2 kişiye gözaltı

İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, telsiz satışı işiyle uğraştıkları belirtildi.

Bayraklı'da, CHP'den aday gösterildiği 31 Mart yerel seçimini kazanan Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasındaki masasının altında, elektrik prizlerinin bulunduğu bölümde, dün dinleme cihazı bulundu. Yapılan inceleme sonucu cihazın ses kaydetmediği; ancak ortam sesini yaklaşık 40 metre uzağa kadar iletip, sesin orada dinlenmesini sağladığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cihaz incelemeye alındı. Cihazın üzerindeki parmak izlerinden yola çıkan polis ekipleri, telsiz ticaretiyle uğraştıkları belirlenen T.V. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve buradaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



