Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Belediye başkanının katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül'ün cinayet sanığı Serkan Teltik (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 8 Mayıs'ta Yeşilgölcük Belediyesi'nde...

Belediye başkanının katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül'ün cinayet sanığı Serkan Teltik (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
8 Mayıs'ta Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan ancak sigortasının yatırılmadığını ileri süren Serkan Teltik, belediye binasına gelip, Başkan Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Teltik hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Serkan Teltik, önümüzdeki günlerde Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.
'SAKİN OL, HALLEDERİZ' DEMİŞ
Öte yandan iddianamede olayın nasıl yaşandığına da vurgu yapıldı. Sanık Serken Teltik'in sinirli bir şekilde Belediye Meclis Üyesi Yusuf Sağlam'ın da bulunduğu Başkan Şengül'ün odasına gelerek sigorta primlerinin hala neden yatırılmadığını sorduğu, başkanın da 'Sakin ol, hallederiz' diyerek birlikte aşağı indikleri, Sağlam'ın odada kaldığı kaydedildi. Tartışarak aşağı inen Serkan Teltik'in binadan çıktıktan sonra uzaktan Şengül'e 2 el ateş ettiği, ardından yanında gelerek 2 el daha ateş açıp olay yerinden koşarak ayrıldığı belirtildi.
Sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, Şengül'le herhangi bir husumeti olmadığını, kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Uzun zamandır sigortam yapılmadığı için sinirliydim, gergindim. Pişmanım" dediği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325