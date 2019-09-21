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Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon (2)
TUTUKLANDILAR Antalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından...
GÜVENLİK 20.09.2019, 22:42
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.
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