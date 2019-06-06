Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Belediye başkanına düğünde saldırı

KARABÜK’ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Zeki Çaylı, mahalle düğününde tartıştığı eski muhtar Murat B.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda başkan Çaylı ile birlikte 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Özal Mahallesi’nde...

Belediye başkanına düğünde saldırı
KARABÜK’ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Zeki Çaylı, mahalle düğününde tartıştığı eski muhtar Murat B.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda başkan Çaylı ile birlikte 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi’nde bir düğüne katıldı. Mahallenin eski muhtarı Murat B., iddiaya göre yeğeninin düğününe katılan başkan Çaylı’yı düğüne davet etmediklerini söyleyince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda başkan Çaylı, şoförü Nurdoğan Ören, mahallenin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve market sahibi Hikmet Koymat yaralandı. Murat B. ve bir arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Çaylı ve 3 kişi Yenice Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından darp raporu alarak karakola gidip şikayetçi oldu.
Başkan Çaylı'nın, saldırıdan hemen önce düğünde çekildiği fotoğrafın altına 'Gençlere ömür boyu mutluluklar dileriz' yazıp sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328