Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı

ZONGULDAK’ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde çalışan, Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu H.Ö.(33), resmi belgede sahtecilik ile zimmet suçlarından gözaltına alındı.

Devrek Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli H.Ö., geçen hafta belediyeye ait hesaplarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındı. H.Ö. bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gökçebey Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu olan H.Ö.'nün 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. H.Ö.'nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.