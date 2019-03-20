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Belediye başkan adayı silahlı saldırıda yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,() - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan...

Belediye başkan adayı silahlı saldırıda yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,() - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi, hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan A.Y., ise kısa süre sonra polise teslim oldu.

Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından saat 01.00 sıralarında evine gitti. İddiaya göre, Başterzi evine girerken, çevrede saklanan ve aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen A.Y. isimli kişi tabanca ile ateş açtı. Saldırıda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi yere yığılırken, şüpheli A.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  Burada tedaviye alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından haber alan partililer ise hastaneye gelerek Osman Başterzi’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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