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Belçika'nın Interpol’den talep ettiği DEAŞ'lı kadına 10 yıl hapis

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve Belçika’nın, Interpol’den iadesini talep ettiği Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl, imam nikahlı...

Belçika'nın Interpol’den talep ettiği DEAŞ'lı kadına 10 yıl hapis
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve Belçika’nın, Interpol’den iadesini talep ettiği Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl, imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Mohammad Alhamad’a ise ‘suça iştirak’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne yönelik 7 Ocak'ta yapılan operasyonda ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Amina Ghezzal ve Suriye uyruklu eşi Mohammed Alhamad yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2’nci  Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklardan Mohammad Alhamad ile imam nikahlı eşi Amina Ghezzal hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.
'DEAŞLI EŞİM ÖLDÜKTEN SONRA ÖRGÜT MAAŞ BAĞLADI'
Interpol listesinde olduğu ve Belçika’nın iade talebinde bulunduğu DEAŞ savaşçısı olduğu iddia edilen kadın Amina Ghezzal, DEAŞ’ın kendisine maaş bağladığını itiraf ederek, "DEAŞ’lı değilim. İlk eşim DEAŞ savaşçısıydı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifademi kabul etmiyorum. DEAŞ’ın maaş bağlaması da ölen eşimden dolayı oldu. DEAŞ savaşçısı değilim, pişmanım, suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.
'DEAŞ SAFLARINDA BELÇİKA VATANDAŞI ÇOK FAZLA'
Belçika tarafından hakkında iade talebi olduğu yönündeki iddiaları da cevaplayan Ghezzal, "5 dil biliyorum. DEAŞ içinde tercümanlık yaptım. Eşim öldüğünde hamileydim. 2 çocuğumla mağdur oldum, mecburen tercümanlık yaptım. Belçika, benim bir şeyler bildiğimi zannediyor olabilir bu yüzden iademi istiyordur. Örgüt içinde Belçika vatandaşı çok fazla olduğu için iademi istiyor diye düşünüyorum" diye konuştu. Amina Ghezzal’ın imam nikahlı eşi olduğunu söyleyen Suriyeli Mohammad Alhamad ise "2 çocuğu vardı. Birbirimizi sevdik. Amina’ya yardım ettim ve Suriye üzerinden Türkiye’ye geldik. DEAŞ’lı değilim. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Amina Ghezzal’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği suçundan’ 10 yıl, imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Mohammad Alhamad’a ise ‘suça İştirak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Ghezzal’ın tutukluluk durumunun devamına, eşi Mohammad Alhamad’ın ise tahliyesine karar verdi. Mahkemenin kararı sonrası DEAŞ’lı kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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