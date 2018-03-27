Belçika'daki çifte cinayetin zanlısı, ailesinden helallik almaya gelmiş

BELÇİKA'da, dini nikâh ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner, mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, çifte cinayetin ardından Konya'da yaşayan ailesinin yanına gelerek, helallik aldığı ve ardından teslim olduğu belirlendi.

Beytullah Altuner, dün sabah saatlerinde Ankara'da Belçika Büyükelçiliği önündeki görevli polislere, Belçika'nın Herstal kentinde, dini nikâhlı eşi Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından, dün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Altuner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİNİN YANINA GİTTİKTEN SONRA TESLİM OLDU

İfadesinde, bir çocuğunun annesi Emine Yağmur'la sorunlar yaşadığını, kendisini terk edip başkasıyla birlikte olması üzerine cinayeti işlediğini söylediği belirtilen Beytullah Altuner'in, cinayetin hemen ardından Almanya'nın Düsseldorf kentine, oradan da uçakla Antalya'ya geldiği belirlendi. Antalya'dan Konya Yunak'ta yaşayan ailesinin yanına gittiğini anlatan şüpheli, burada ailesini görüp helallik aldıktan bir gün sonra Ankara'ya gelerek, teslim olduğunu söyledi. Altuner, Türk vatandaşı olduğu için Ankara'da yargılanacak.