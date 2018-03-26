Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Belçika'daki anne-kız cinayetinin şüphelisi Ankara'da teslim oldu

BELÇİKA'da, imam nikahı ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğü iddia edilen Beytullah A., Ankara'da polise teslim oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde...

Belçika'daki anne-kız cinayetinin şüphelisi Ankara'da teslim oldu
BELÇİKA'da, imam nikahı ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğü iddia edilen Beytullah A., Ankara'da polise teslim oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Beytullah A., Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği önündeki görevli polislere, "Belçika'da imam nikahlı eşim ve annesini öldürdüm" diyerek teslim oldu. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Beytullah A., gözaltına alındı. İfadesinde olayın cuma günü gerçekleştiğini öne süren Beytullah A.'nın verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verilen şüpheli Beytullah A. ile ilgili Interpol Asayiş Masası'na bilgi verildiği, tüm belge ve bilgilerin istenildiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314