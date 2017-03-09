Bekçiye suikast girişimi: 1 yaralı

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde bekçi olarak görev yapan Murarrem Durmaz'a ait otomobile yerleştirilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Dargeçit İlçesi Pazaryolu üzerinde meydana geldi. 44 yaşındaki Anvar Durmaz, bekçi olarak görev yapan yeğeni 23 yaşındaki Muharrem Durmaz'a ait otomobiline bindiği sırada, araca daha önceden tuzaklandığı tahmin edilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada araç parçalınırken, bekçi Durmaz'ın dayısı Anvar Durmaz yaralandı. Anvar Durmaz, olay yerine gelen ambulans ile Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Durmaz, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Anvar Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobile el yapımı patlayıcı yerleştirilen kişi yada kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.







