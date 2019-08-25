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Bekçinin vurulduğu çatışmayla ilgili 3 kişi adliyede
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunlayıp, 1'i bekçi 2 kişinin yaralanmasına neden olan E.K.'nin (39) ardından C.G. (27) ve F.G. (19) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi,...
GÜVENLİK 25.08.2019, 12:33
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunlayıp, 1'i bekçi 2 kişinin yaralanmasına neden olan E.K.'nin (39) ardından C.G. (27) ve F.G. (19) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan E.K. ve C.G., telefonda birbirini tehdit etti. Telefon görüşmenin ardından E.K., C.G.'nin Güney Mahallesi'ndeki iş yerini kurşunladı. Silah sesleri üzerine aynı mahallede devriye gezen gece bekçileri, saldırıdan sonra kaçan E.K.'nin kullandığı 41 AA 287 plakalı otomobili takibe aldı. Bekçilerin 'dur' ihtarı için ateş açtığı E.K., tabancasını ateşleyerek, çatışmaya girdi. Bekçi F.Ö.'nün dizinden vurulduğu çatışmada, yoldan geçen M.G. (25) de sol bacağından yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçmaya devam eden E.K. ise polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'nin ardından olaya karıştığı belirtilen C.G. ve F.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan E.K. ve C.G., telefonda birbirini tehdit etti. Telefon görüşmenin ardından E.K., C.G.'nin Güney Mahallesi'ndeki iş yerini kurşunladı. Silah sesleri üzerine aynı mahallede devriye gezen gece bekçileri, saldırıdan sonra kaçan E.K.'nin kullandığı 41 AA 287 plakalı otomobili takibe aldı. Bekçilerin 'dur' ihtarı için ateş açtığı E.K., tabancasını ateşleyerek, çatışmaya girdi. Bekçi F.Ö.'nün dizinden vurulduğu çatışmada, yoldan geçen M.G. (25) de sol bacağından yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçmaya devam eden E.K. ise polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'nin ardından olaya karıştığı belirtilen C.G. ve F.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
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