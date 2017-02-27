Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Bekçilik yaptığı işyerinde öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-DENİZLİ'de, işçi olarak çalıştığı demir fabrikasında aynı zamanda bekçilik de yapan 46 yaşındaki Hasan Utku, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olay, Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'ndeki...

Bekçilik yaptığı işyerinde öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-DENİZLİ'de, işçi olarak çalıştığı demir fabrikasında aynı zamanda bekçilik de yapan 46 yaşındaki Hasan Utku, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.
Olay, Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'ndeki eski Emsan Fabrikası olarak bilinen demir fabrikasında meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikada aynı zamanda bekçilik yapan Hasan Utku'nun cesedi, dün saat 15.00'te, bekçi kulübesi önünde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı; kanıtları topladı. Utku'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bugün, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAF



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.