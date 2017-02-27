Bekçilik yaptığı işyerinde öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-DENİZLİ'de, işçi olarak çalıştığı demir fabrikasında aynı zamanda bekçilik de yapan 46 yaşındaki Hasan Utku, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Olay, Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'ndeki eski Emsan Fabrikası olarak bilinen demir fabrikasında meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikada aynı zamanda bekçilik yapan Hasan Utku'nun cesedi, dün saat 15.00'te, bekçi kulübesi önünde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı; kanıtları topladı. Utku'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bugün, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



FOTOĞRAF





