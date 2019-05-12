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Bedirhan bebek ile annesini şehit eden kadın teröristin sorgusu sürüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde otomobille üs bölgesindeki astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırıya karıştığı tespit edilen 'Rojevin' kod adlı PKK’lı terörist Evin...

Bedirhan bebek ile annesini şehit eden kadın teröristin sorgusu sürüyor
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde otomobille üs bölgesindeki astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırıya karıştığı tespit edilen 'Rojevin' kod adlı PKK’lı terörist Evin Sevim'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu tespit edilen 'Rojevin' kod adlı Esin Sevim yakalandı. Yapılan araştırmada teröristin, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan'ın şehit edilmesi olayına karıştığı, yine Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi olayında bombayı hazırlayıp patlattığı tespit edildi. 
5 aylık hamile olduğu belirtilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terörist E.S.'nin işlemleri sürüyor.
4 TERÖRİS DE HAKKARİ'DE YAKALANDI
​Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün düzenlenen operasyonda, 4 terörist daha yakalanmış, bunlardan 'Azat' kod adlı terörist Metin Daşdemir ile 'Serhildan Gever' kod adlı Yavuz Bozkurt'un da Nurcan Karakaya ve bebeğinin şehit edildiği saldırıya katıldığı açıklanmıştı.

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