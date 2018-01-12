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Beden eğitimi öğretmeni, futbol oynarken kalp kirizi geçirip öldü

GAZİANTEP'te halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şahin (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emek Mahallesi'nde bulunan Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde beden eğitim öğretmeni...

Beden eğitimi öğretmeni, futbol oynarken kalp kirizi geçirip öldü
GAZİANTEP'te halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şahin (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi'nde bulunan Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde beden eğitim öğretmeni Mehmet Şahin, öğrencileriyle birlikte dün akşam halı sahada futbol oynarken fenalaşıp birden yere yığıldı. Öğrencilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'e müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, halı sahadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Şahin'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahin'in görev yaptığı okulda bu sabah tören düzenlendi. Törende öğretmen ve öğrencilerin üzüntülü olduğu görüldü.

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