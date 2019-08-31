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Bebeğinin gösterilmediği iddiasıyla çifte cinayete müebbet istemi
BURSA'da, eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği 20 günlük bebeği kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin...
GÜVENLİK 31.08.2019, 07:47
BURSA'da, eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği 20 günlük bebeği kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak(28), hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Kocakulak'ın hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk ederek babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi. Engin Kocakulak, gece yarısı, o tarihte 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak bebek, kendisine gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin Kocakulak ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇİFTE MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDI
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Engin Kocakulak hakkındaki çifte cinayet soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Bursa 14.’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Engin Kocakulak hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Kocakulak, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Kocakulak'ın hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk ederek babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi. Engin Kocakulak, gece yarısı, o tarihte 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak bebek, kendisine gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin Kocakulak ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇİFTE MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDI
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Engin Kocakulak hakkındaki çifte cinayet soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Bursa 14.’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Engin Kocakulak hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Kocakulak, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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