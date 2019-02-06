Bebeğini boğdunu öne sürdüğü sevgilisini öldüren anneye, 'tahrik ve iyi hal' indirimli 16 yıl hapis

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34), 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme (28) 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Aralık 2017 günü Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'nin kampüs girişinde meydana geldi. Barda çalışan Azeri Aysel Eshme, eşi M.E.'den (39) olay tarihinden 2 yıl önce boşandı ancak çift, birlikte yaşamaya devam etti. Çiftin bu birliktelikten Emir ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Eshme, olaydan yaklaşık 2 ay önce, M.E.'yi terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya başladı. Olay gecesi de boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir'i sevgilisi Göker'e bırakarak, çalıştığı bara gitti. Göker, gece yarısı Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Minik Emir, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların, şüphelenip, hastane polisine yaptığı ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Göker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Anne Aysel Eshme, hastaneye çocuğunu görmeye gittiğinde Ümit Göker’i de çağırdı. Eshme, burada Göker’e çocuğunun nasıl bu hale geldiğini sordu. Oğlunun nefessiz kaldığını öğrenen Aysel Eshme, yanında getirdiği bıçakla yaklaşık 50 metre kovaladığı Ümit Göker'i 7 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanan Aysel Eshme, davanın dün yapılan 6'ncı duruşmasına tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gönderilen ve tutuklu annenin akıl sağlığının yerinde olduğu ile cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren rapor okundu. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında; sanığın, oğlunun ölümünden Ümit Göker'i sorumlu tutarak, öldürmek maksadıyla büyük bir bıçağı yanına aldığını, maktulü telefonla arayarak olay yerine çağırdığını, içinde bulunduğu haksız tahrikin etkisi altında kalarak 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediğini bildirerek, 24 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

HAKSIZ TAHRİKLE CEZASI 16 YILA İNDİRİLDİ

Son sözü sorulan Aysel Eshme ise "Ben insanlara zarar verebilecek biri değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aysel Eshme'yi önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı, 'suçu tahrik altında işlediğine' kanaat getirerek, 20 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de yaparak, 16 yıl 8 aya düşürdü.



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