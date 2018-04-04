Bebeğin ölümünde ihmal iddiası (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nce Özlem Çelikli'nin doğum için gittiği hastanede ölü doğan kız bebeğiyle ilgili ihmal olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilerek, "'Bebeği ölen babanın sezaryen isyanı' başlığıyla yer alan haberlerde, Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların normal doğumda ısrar ettiği, sezaryen olmadığı için bebeğin kaybedildiği iddialarına yer verilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüz derhal inceleme başlatmıştır. Ayrıca olay ailenin şikayeti üzerine adli mercilere intikal ettirilmiş ve adli soruşturma da devam etmektedir" denildi.