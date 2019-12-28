Son Dakika
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı
SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden...
GÜVENLİK 28.12.2019, 16:49
SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
Ailesiyle birlikte Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.'yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI
Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.
BABA ÇIKTI, TUTUKLANDI
Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hâkimlikçe 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
ANNE REHABİLİTASYONA, BEBEK KORUMAYA ALINDI
Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'nda koruma altına alındı.
Ailesiyle birlikte Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.'yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI
Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.
BABA ÇIKTI, TUTUKLANDI
Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hâkimlikçe 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
ANNE REHABİLİTASYONA, BEBEK KORUMAYA ALINDI
Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'nda koruma altına alındı.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|17
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Brighton
|20
|23
|14. Everton
|19
|22
|15. Southampton
|19
|21
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10