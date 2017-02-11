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BDP'li eski il başkanı Çelik dahil 11 kişiye 89'ar yıl hapis cezası

ELAZIĞ’ın Karakoçan İlçesi'nde yol kesip 1 polisin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında kapatılan BDP Elazığ İl eski Başkanı Turan Çelik’in de bulunduğu 11 sanığa 89'ar yıl 4'er...

BDP'li eski il başkanı Çelik dahil 11 kişiye 89'ar yıl hapis cezası
ELAZIĞ’ın Karakoçan İlçesi'nde yol kesip 1 polisin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında kapatılan BDP Elazığ İl eski Başkanı Turan Çelik’in de bulunduğu 11 sanığa 89'ar yıl 4'er ay 15'er gün hapis cezası verildi.
Karakoçan İlçesi Sarıbaşak Köyü'nde 2014 yılı Haziran ayında araçları durdurularak, yolu kapatan yüzleri maskeli, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'li bir grup, içerisinde eşi ve çocuğuyla birlikte izin dönüşü oradan geçen araç içindeki bir polis memuru, açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu, eyleme katılan ve saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle o dönemde BDP İl Başkanlığı görevini yürüten Turan Çelik ile birlikte Mehmet Sıddık Yalçın, Efraim Gürbüz, Murat Mengüş, Hüseyin Solmaz, Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser, Düzgün Aydın, Mehmet Laço, Fevzi Akbulut ve Enver Okçuoğlu gözaltına alındı.
Elazığ 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada devletin birlikte bütünlüğünü bozma, yol kesme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından dolayı 11 sanığa ayrı ayrı azmettirme, terör örgütü adına suç işleme, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 89'ar yıl 4'er ay 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, kararın ardından 4 tutuklu sanık dışında duruşmada bulunan diğer 4 sanık ile duruşmaya gelmeyen 3 sanığın da tutuklanmasını kararlaştırdı.

 

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