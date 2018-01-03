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BBP Genel merkezinde yangın paniği (2)

DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindeki çıkan yangın sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, "Öncelikle sağlık ekibimize, itfaiyeye ve polis...

BBP Genel merkezinde yangın paniği (2)

DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindeki çıkan yangın sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, "Öncelikle sağlık ekibimize, itfaiyeye ve polis ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Yangın başlangıcında polis ekibinin burada geçerek hemen itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yangın tamamen söndürüldü. Yukarıda emniyet olay yeri ekipleri inceleme yapıyor" dedi.
Yangın sırasında bir alt katta toplantı halinde olduklarını söyleyen Destici, "Divan toplamızın sonlarına doğru bir anda yukarıda patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın' dedik. Giden arkadaşlarımız geri dönmeyince bir arkadaş daha gönderdik, 'Yangın var' dediler. Binayı çok süratli bir şekilde boşattık. Daha sonra bilgi aldık. Yangın sırasında odam boştu. Özel kalem müdürümüz patlama sesini duyuyor, içeri girdiğinde etrafı duman kapladığını fark ediyor, odanın camlarını açıyor. Camları açıp havalandırma çalıştığı sırada kendisi hareket edemez hale geldi. Diğer arkadaşlar müdahale etti" diye konuştu.
‘CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN ARADI’
Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Destici, "İtfaiye yangını söndürdü. Emniyet şu anda inceleme yapıyor. Sonrasında olay açığa kavuşacak. Allah'a hamt ediyoruz ki büyük bir bela olmadan can kaybı olmadan bunu atlattık. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bilgi aldılar. Herkes hassasiyet gösterdi. Başta emniyet olmak üzere itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. 
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binasında çıkan yangın hakkında bilgi aldı, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 
 

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