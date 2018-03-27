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Bazada sıkışıp ölen Caner'i, sınıf arkadaşları unutmadı

ADANA'da kıyafet almak isterken üzerine düşen amortisörü bozuk bazanın altında kalan ve boynu kırılarak yaşamanı yitiren Caner Keskin'in (10) okulunda yas var. Sınıf arkadaşları, Keskin'in sırasını çiçeklerle donattı. Seyhan ilçesi...

Bazada sıkışıp ölen Caner'i, sınıf arkadaşları unutmadı
ADANA'da kıyafet almak isterken üzerine düşen amortisörü bozuk bazanın altında kalan ve boynu kırılarak yaşamanı yitiren Caner Keskin'in (10) okulunda yas var. Sınıf arkadaşları, Keskin'in sırasını çiçeklerle donattı.
Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi'nde oturan Özlem ve Yüksek Keskin çiftinin çocukları Caner Keskin, 23 Mart'ta elbiselerini almak için bazayı açtı. Amortisörü bozuk olduğu için, kaldırıp tahta sopayla destek verdiği baza, aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışıp kırılan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından Keskin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Caner'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Yalmanlı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Yalmanlı İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Caner Keskin'i sınıf arkadaşları da unutmadı. Öğrenciler yaşamını yitiren arkadaşlarının sırasını çiçeklerle donattı. Caner'in ölümünün ardından çok üzüldüklerini söyleyen öğrenciler, arkadaşları için sürekli dua ettiklerini anlattı.

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