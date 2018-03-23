Baz istasyonunun kablolarını çalıp, mahalleliyi internetsiz bıraktılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, 3 hırsız, operatör firması şirketine ait baz istasyonuna girerek, fiber optik kabloları çalınca Gültepe Mahallesi'nde internete erişim kesildi. Hırsızlar, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan M. (26), Ahmet A. (31) ve Ahmet Ö. (33), iddiaya göre, operatör firması şirketine ait baz istasyonuna girip, fiber optik kabloları keserek, çaldı. Bunun üzerin içeride bulunan cihazlar, kullanılamaz hale gelince bölgedeki internet erişimi de kesildi. Mahalle sakinleri, operatör firmasının çağrı merkezini arayıp, şikayette bulundu. Firma görevlileri, arıza tespiti yapmak için baz istasyonuna gelince kabloların çalındığı görüp, polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 hırsızın, Yeşiltepe Mahallesi'nde de yerin altından geçen fiber optik kabloları çalmaya çalıştığını belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Serkan M., Ahmet A. ve Ahmet Ö., polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Daha önce düşüp, başından yaralandığı için kafası sargılı olan Serkan M. ile Ahmet A. ve Ahmet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Öte yandan Gültepe Mahallesi'ndeki baz istasyonunda oluşan arıza giderilip, yeni kablolar döşendikten sonra internete erişim sağlandı.



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