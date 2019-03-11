Baz istasyonunun aküsünü çalıp, iletişimi kesen 3 kişi yakalandı

ADANA'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.Olay, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce baz istasyonu kurulumunda çalışan Soner H.(26) arkadaşları Adem D. (28) ve Şeref Ö. (26) soygun planı hazırladı. Mahallede bulunan baz istasyonunu kapısını kıran şüpheliler içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküyü çaldı. Mahalle internet ve telefon sinyallarinin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu operatör şirketine bildirdi. İstasyona gelen görevliler ise, akülerin çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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