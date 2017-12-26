Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

BAYRAMPAŞA'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
BAYRAMPAŞA'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
26 Aralık 2017 Salı 10:17
BAYRAMPAŞA'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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