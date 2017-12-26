Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın (2)

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da sanayi sitesindeki plastik deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesinde, 5 katlı binanın 3. katındaki plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Bayrampaşa, Davutpaşa, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.

(FOTOĞRAF)