Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...

Bayramlaşmada kuzenlerin muhtarlık kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay, dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramlaşmada bir araya gelen Mehmet Şükrü...

Bayramlaşmada kuzenlerin muhtarlık kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay, dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramlaşmada bir araya gelen Mehmet Şükrü Cingöz (55) ile kuzeni Rafet Cingöz arasında gelecek muhtarlık seçiminde adaylık konusunda tartışma çıktı. Tarafların oğullarının da katıldığı tartışma, kısa sürede tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rafet Cingöz, Mehmet Şükrü Cingöz'ü tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada, 1'i ağır 6 kişi de bıçak ve tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olay yerini sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için Kayabaşı Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan Rafet Cingöz'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325